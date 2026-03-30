Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini è stata interrogata sul suo possibile interesse per Raimondo Todaro. In risposta, ha ammesso di trovarlo piacevole, specificando però che è attualmente impegnato e quindi non può essere considerato un'opzione. La sua dichiarazione ha chiarito il suo atteggiamento nei confronti del ballerino, senza ulteriori dettagli sul rapporto tra i due.

Si erano accorti tutti che Francesca Manzini si è un po' invaghita di Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip, lei però ha preferito negarlo quando le è stato chiesto durante la quarta puntata del reality. Chiacchierando con il gieffino in sauna l'imitatrice gli ha detto che c'è intesa tra loro e che con lui è riuscita a creare un rapporto diverso rispetto a quello che ha con gli altri nella casa. Anche in quel caso però ha lasciato intendere che fosse amicizia, ma poco fa ha ammesso che da parte sua c'è qualcosa di più. Mentre era in confessionale la gieffina si è lasciata sfuggire un'importante rivelazione sul ballerino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ammette l’interesse per Raimondo Todaro: “Mi piace però è occupato”

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