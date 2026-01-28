Ispezione nella zona della frana di Silvi Paese l' assessore D' Annuntiis | Situazione preoccupante

Questa mattina l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis ha fatto un sopralluogo nella zona interessata dalla frana a Silvi Paese. L’operazione è stata fatta per verificare la situazione sul campo e capire quali interventi siano necessari. D’Annuntiis ha definito la situazione “preoccupante” e ha promesso di seguire da vicino le prossime mosse delle autorità. La frana si trova sotto via Santa Lucia e mette in allerta i residenti della zona.

Il sopralluogo nella zona collinare di Silvi Paese interessata dalla frana è stato eseguito nella mattinata di mercoledì 28 gennaio Ispezione nella zona della frana che sta interessando Silvi Paese nell'area sottostante via Santa Lucia da parte dell'assessore regionale Umberto D'Annuntiis.Ad accompagnarlo il sindaco Andrea Scordella, l'assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Lella, il funzionario del Genio Civile di Teramo, Flaviano Core, il dirigente dell'area tecnica del Comune Mario Cerroni, e il coordinatore del Coc, Carlo Durante. «La situazione che abbiamo potuto verificare insieme al dirigente del Genio Civile di Teramo e al Comune di Silvi», afferma l'assessore regionale D'Annuntiis al termine del sopralluogo, «è preoccupante.

