Frammenti metallici nel cioccolato uova di Pasqua richiamate dai supermercati

A pochi giorni dalla Pasqua, alcuni supermercati hanno avviato il ritiro di diverse uova di cioccolato a causa di presunti frammenti metallici trovati all’interno dei prodotti. La decisione è stata presa in seguito a segnalazioni di clienti e controlli interni, che hanno portato alla scoperta di impurità nei cioccolatini. La catena di distribuzione ha immediatamente informato le autorità competenti e avviato il richiamo del prodotto.

Un nuovo richiamo alimentare scuote i consumatori proprio a ridosso delle festività pasquali. A finire sotto osservazione sono alcune uova di cioccolato, prodotti tipici di questo periodo e spesso acquistati in grandi quantità. L’attenzione delle autorità sanitarie si è concentrata su specifici lotti che potrebbero rappresentare un rischio concreto per la salute, spingendo a intervenire con un avviso urgente rivolto a tutti i consumatori. Il richiamo del Ministero della Salute: cosa è successo. Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo precauzionale riguardante alcune uova di Pasqua prodotte dalla Marchesi 1824. Il motivo è la possibile presenza di frammenti metallici all’interno del cioccolato, un rischio serio che potrebbe causare danni se ingeriti accidentalmente. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Frammenti metallici nel cioccolato”, uova di Pasqua richiamate dai supermercati Articoli correlati “Frammenti metallici nel cioccolato”, uova di Pasqua richiamate dai supermercati: i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di alcune uova di Pasqua Marchesi 1824 per possibile presenza di frammenti metallici. Uova di Pasqua Marchesi richiamate, contengono frammenti metalliciIl Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo precauzionale riguardante diverse referenze di uova di Pasqua prodotte dalla storica... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Richiamate uova fresche: pericolo salmonella. L'allerta alimentare del Ministero: Non consumatele; Richiamate uova dai supermercati italiani ecco quali | Non mangiatele!. Frammenti metallici nel cioccolato, uova di Pasqua richiamate dai supermercati: i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di alcune uova di Pasqua Marchesi 1824 per possibile presenza di frammenti metallici. Interessati i lotti L1260209-L1260303, scadenza ... fanpage.it