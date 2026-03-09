Uova di Pasqua Marchesi richiamate contengono frammenti metallici

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcune uova di Pasqua prodotte dalla Pasticceria Marchesi 1824. Le confezioni interessate sono state ritirate dal mercato perché sono state trovate frammenti metallici all’interno. L’avviso riguarda specifiche referenze di prodotto, senza che siano stati segnalati altri problemi o danni ai consumatori.

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo precauzionale riguardante diverse referenze di uova di Pasqua prodotte dalla storica Pasticceria Marchesi 1824. Il provvedimento, volto a tutelare la sicurezza dei consumatori, si è reso necessario a causa della possibile presenza di frammenti metallici all'interno del cioccolato, un corpo estraneo che costituisce un potenziale rischio fisico in caso di ingestione accidentale. La segnalazione interessa una delle firme più prestigiose dell'eccellenza dolciaria milanese, evidenziando come i protocolli di vigilanza alimentare operino in modo rigoroso su ogni segmento di mercato, a garanzia della massima tutela per l'utente finale.