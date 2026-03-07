Frammenti metallici nel cioccolato uova di Pasqua richiamate dai supermercati | i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcune uova di Pasqua Marchesi 1824 distribuite nei supermercati. La misura riguarda specifici lotti, a causa di possibili frammenti metallici trovati nel prodotto. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali rischi per i consumatori o sui numeri dei lotti coinvolti. La decisione è stata presa come misura precauzionale.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di alcune uova di Pasqua Marchesi 1824 per possibile presenza di frammenti metallici. Interessati i lotti L1260209-L1260303, scadenza tra 9 aprile e 9 maggio 2026. I consumatori sono invitati a restituire il prodotto per rimborso o sostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Uova fresche richiamate per rischio salmonella, i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale che riguarda diversi lotti di uova fresche di... Uova richiamate dal Ministero della Salute per rischio salmonella, i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha disposto un richiamo precauzionale per specifici lotti di uova fresche di categoria A del marchio Avicola Serroni. Tutti gli aggiornamenti su Frammenti metallici. Argomenti discussi: Frammenti metallici nell’uovo di Pasqua: prodotto e lotti ritirati dai supermercati. Frammenti metallici nel cioccolato, uova di Pasqua richiamate dai supermercati: i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di alcune uova di Pasqua Marchesi 1824 per possibile presenza di frammenti metallici ... fanpage.it Richiamati cookies al cioccolato per possibile presenza di frammenti metallici: marca e lotto da non consumareIl Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito un’allerta alimentare che riguarda un lotto di biscotti, o meglio chocolate cookies. Si tratta di quelli del marchio Merba, il cui richiamo è ... greenme.it