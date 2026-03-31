Fotovoltaico Tre Monti Vacchi FdI non ci sta | | Un’operazione tardiva

Il progetto del nuovo parco fotovoltaico alla ex discarica Tre Monti, annunciato recentemente da un’azienda e dal Comune, ha suscitato reazioni da parte di Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia. Vacchi ha commentato che l’operazione è arrivata troppo tardi, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. La questione riguarda la realizzazione di un impianto di energia rinnovabile nella zona.

Il progetto del nuovo parco fotovoltaico alla ex discarica Tre Monti, annunciato nei giorni scorsi da Herambiente e Comune, non convince Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia). "Non è una rivoluzione energetica, bensì l’ennesima operazione tardiva", protesta il meloniano, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative del 24-25 maggio. "Dopo praticamente mezzo secolo, Imola ha già dato a livello ambientale con quella discarica, e oggi l’amministrazione prova a stendere una ‘mano di vernice green’ su un sito che ha impegnato per decenni la realtà imolese – affonda Vacchi –. Siete in ritardo. Presentare oggi come ‘futuro’ un impianto da 1 MWp, è il minimo sindacale per un’area che ha dato tanto o forse troppo, in termini ambientali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fotovoltaico Tre Monti . Vacchi (FdI) non ci sta: : "Un’operazione tardiva" Articoli correlati Discarica Tre Monti, così sarà il parco fotovoltaico: “Darà energia a 350 famiglie”Imola, 26 marzo 2026 – Un’area simbolo della gestione dei rifiuti che cambia funzione e guarda alla produzione di energia pulita. Alloggi a canone calmierato, Vacchi (FdI) all’attacco: "Solo una goccia nel deserto"Il progetto del Comune di mettere a disposizione 46 alloggi nell’ambito del piano regionale ‘Sfitto zero’ scatena le prime polemiche politiche.