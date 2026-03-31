Questa mattina in via dei Longobardi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una Range Rover e una Kia. Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sono scontrate, provocando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine stanno ancora accertando le cause dello scontro.

Incidente stradale con un ferito questa mattina in via dei Longobardi. Per cause in corso di accertamento sono venuti a collisione una Range Rover e un altra autovettura una Kia. Danni per le auto e per l’uomo è stato necessario l’intervento al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto per effettuare i rilievi i Carabinieri. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Incidente stradale in via dei Longobardi: un ferito

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