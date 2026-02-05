Incidente stradale a Terranova dei Passerini | ferito un uomo di 62 anni

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Terranova dei Passerini. L’incidente è successo intorno alle 20 in via Cascinetta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma ancora non si conoscono dettagli precisi sulle cause dello scontro.

Terranova dei Passerini (Lodi), 5 febbraio 2026 – Incidente stradale, nella serata del 4 febbraio 2026, intorno alle ore 20, in via Cascinetta. Ferito un uomo. Per cause in corso di accertamento, un’ autovettura è uscita dalla sede stradale, ribaltandosi su un fianco. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi, con un’autopompa del distaccamento volontario di Casalpusterlengo. All’arrivo, i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre l’ unica persona rimasta all’interno del veicolo. I soccorsi. Una volta completate le operazioni di soccorso, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’intera area, così da garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

