Tangenziale incidente stradale | un ferito

Ieri sera sulla Tangenziale di Napoli, all’altezza dell’uscita del Vomero, si è verificato un incidente stradale. Un motociclista è rimasto ferito e trasportato in ospedale per politraumi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Non sono stati comunicati altri dettagli al momento.

Incidente stradale in Tangenziale di Napoli ieri sera all'altezza dell'uscita del Vomero. Ferito un motociclista trasportato in ospedale per i politraumi riportati. Le sue condizioni di salute però non destano preoccupazione.Coinvolta anche un'auto, ma il conducente non ha riportato ferito,Il.