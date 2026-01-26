Frana a Niscemi 1500 persone evacuate | si allarga la zona rossa

La frana a Niscemi ha portato all’evacuazione di circa 1.500 persone. La zona rossa, istituita a causa del rischio di ulteriori crolli, coinvolge la comunità locale e richiede l’intervento delle autorità competenti. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si valutano le misure necessarie per la sicurezza dei residenti.

Sale a 1.500 il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella zona rossa istituita a causa della frana che da oltre 24 ore impegna la Protezione civile a livello locale, regionale e nazionale. A renderlo noto è stato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che segue l’evolversi dell’emergenza dall’Unità di crisi attivata a Roma. La situazione è in continuo peggioramento. Per ragioni di sicurezza, la fascia di rispetto attorno alla frana è stata ampliata da 100 a 150 metri, mentre la linea del movimento franoso ha ormai raggiunto una lunghezza di quattro chilometri. «Ho voluto rivolgere un sincero ringraziamento, anche a nome della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a tutti coloro che si stanno adoperando per la sicurezza dei cittadini», ha dichiarato Musumeci, citando prefettura, amministratori locali, forze dell’ordine, vigili del fuoco, tecnici e volontari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

