D’Andrea Unità Popolare | Primarie e Manifesto d’Intenti per il rilancio della città

Aldo D’Andrea di “Unità Popolare” ha attaccato forte il centro-sinistra di Avellino, accusandolo di non fare nulla per rilanciare la città. La sua critica nasce dal fatto che, secondo lui, manca una strategia chiara e si rimane fermi di fronte alle sfide locali. D’Andrea ha anche proposto di organizzare primarie e un Manifesto d’Intenti per coinvolgere i cittadini e proporre nuove idee. Ha sottolineato come la mancanza di iniziative concrete stia rallentando lo sviluppo di Avellino e ha invitato tutti i partiti a riflettere su questa situazione.

Il dott. Aldo D'Andrea, per " Unità Popolare per Avellino ", critica duramente l'attuale immobilismo del centrosinistra avellinese. Denunciando una realtà urbana degradata tra amianto e strade dissestate, il movimento boccia le decisioni prese nelle segrete stanze. La proposta per il " campo largo " è netta: s ottoscrivere un manifesto d'intenti programmatico e ricorrere alle primarie per scegliere il candidato sindaco, evitando il rischio di un nuovo fallimento elettorale. "Se Mao poteva permettersi di dirlo, ad altri non è consentito nemmeno pensarlo. In vena scherzosa, pare che il "campo largo", ovvero il raggruppamento politico delle forze di centrosinistra, aspiri a ripetere i reiterati insuccessi che si ripetono ormai da che Foti fu Sindaco! Il mito della caverna torna in grande spolvero, oggi, con ombre che si rincorrono sulle pareti, molto intente ad evitare di imbattersi nella crudità delle immagini di una realtà cittadina sofferente e piegata su di sé, rassegnata "siccome immobile".