Sono state inaugurate le prime due Case di Comunità in Irpinia, situate a Bisaccia e Montoro. Queste strutture fanno parte di una rete territoriale progettata per garantire servizi sanitari più accessibili ai cittadini. La loro apertura rappresenta l’avvio di un sistema di assistenza di prossimità, volto a migliorare la distribuzione delle prestazioni sanitarie in zona.

Assistenza medica H24, servizi ambulatoriali e diagnostici, telemedicina e assistenza domiciliare, un Punto Unico di Accesso (PUA) per un nuovo modello di cura previsto dal PNRR per le cronicità e le persone fragili Una rete territoriale più vicina ai bisogni dei cittadini. In Irpinia prende forma la sanità di prossimità con l’apertura delle prime due Case di Comunità di Bisaccia e Montoro. Le nuove strutture dell’Asl Avellino, previste dalla Missione 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), hanno aperto i battenti, come da cronoprogramma, nei comuni di Bisaccia, all’interno della Struttura Polifunzionale per la Salute di via Guglielmo Marconi, e a Montoro, nella nuova sede di via Sottana. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Case di Comunità, aperte le prime due strutture di Bisaccia e Montoro

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