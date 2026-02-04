Nel 2026 ha lo stesso rendimento della capolista Vicenza, già con un piede e tre-quarti in serie B. Cinque partite, quattro vittorie (di misura) e un pareggio il ruolino di marcia nel girone di ritorno del Renate che non perde da otto turni e corre a ritmo di primato (13 punti sui 15 a disposizione). Stesso rendimento ma maggiore fatica perché in mezzo c’è pure il doppio turno di Coppa Italia contro il Latina. Ed è proprio da qui che un più che soddisfatto Luciano Foschi parte per commentare l’1-0 con cui i suoi ragazzi si sono sbarazzati dell’Alcione. "È arrivata una risposta forte dopo l’eliminazione in Coppa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Foschi esalta il Renate: "Riscattata l’eliminazione in Coppa"

Approfondimenti su Renate 2026

Foschi si è mostrato determinato in vista della sfida del Renate, affermando che lotteranno fino alla finale.

Nel prossimo turno di Serie C, il derby tra Giana e Renate si presenta come un confronto importante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Renate 2026

Argomenti discussi: Foschi esalta il Renate: Riscattata l’eliminazione in Coppa.

Renate, fuori a testa alta: Bicchiere mezzo pienoSarà Potenza-Latina la finale di Coppa Italia. Il Renate non c’è, eliminato dai laziali dopo un doppio confronto che oltre alla sommatoria dei gol probabilmente anche ai punti premia gli avversari app ... ilgiorno.it

Video Union Brescia Renate (1-2)/ gol e highlights: Foschi ferma Corini (Serie C)Video Union Brescia Renate (1-2), gol e highlights: i padroni di casa giocano bene ma sprecano e incassa la sconfitta. ilsussidiario.net

Il borgo è stato avvolto da un manto bianco. I vicoli, le piazze e la natura si sono trasformati in un paesaggio silenzioso e suggestivo, dove la neve esalta la bellezza autentica della pietra e dei profili antichi. L'Epifania sta r - facebook.com facebook