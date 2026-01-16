Foschi carica il Renate | Lotteremo per la finale

Foschi si è mostrato determinato in vista della sfida del Renate, affermando che lotteranno fino alla finale. La semifinale tra Renate e Latina è ancora aperta, con un leggero vantaggio per i laziali, che giocheranno in casa il ritorno il 28. Nel frattempo, il Potenza ha conquistato un risultato importante battendo il Terni e si prepara alla seconda partita in Lucania, in programma a fine mese.

Se tra Renate e Latina è ancora tutto da giocare con la bilancia che pende, giusto un poco, dalla parte dei laziali che il 28 affronteranno la gara di ritorno in casa, nell'altra semifinale di Coppa Italia di serie C il Potenza ha compiuto un passo avanti sbancando il Liberati di Terni e mettendosi in una posizione di vantaggio in vista della seconda partita in Lucania in programma lo stesso giorno (gli orari verranno comunicati nelle prossime ore) a fine mese. Tiene aperte tutte le porte, e fa bene a farlo, Luciano Foschi anche sulla scorta delle ultime trasferte in Coppa sempre vittoriose. Tre volte su quattro i nerazzurri hanno giocato lontano da Meda e sono sempre stati vittoriosi, dopo i calci di rigore a Crema a Ferragosto, con il gol al 93' di Auriletto a Monza contro l'Inter Under 23 e poi l'incredibile sfida di Ravenna terminata sempre dagli undici metri a oltranza 8-7.

Mister Luciano Foschi ha deciso: ecco il nostro 11 per #RenateLatina, match d'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Alla carica, pantere #AlèRenate #ForzaPantere facebook

