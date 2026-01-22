Forza Italia | a Milano incontro Occhiuto-Marina Berlusconi
A Milano si è svolto un incontro tra Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e vicesegretario di Forza Italia, e Marina Berlusconi. L’occasione ha permesso di discutere temi legati all’attuale scenario politico e alle strategie del partito. La riunione si inserisce nel quadro delle attività di Forza Italia in vista delle prossime scadenze elettorali e delle iniziative politiche in corso.
Incontro, a Milano, tra il governatore della Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, e Marina Berlusconi. Il faccia a faccia, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, è andato avanti per circa un’ora e mezza e si è tenuto nella residenza della presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori e primogenita di Silvio Berlusconi. Un incontro che arriva a poche settimane dalle parole di Pier Silvio Berlusconi sulla leadership di Antonio Tajani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il 26 gennaio sarà il 32esimo anniversario della nascita di Forza Italia.
