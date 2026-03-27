Si susseguono voci secondo cui il ruolo di leader di Forza Italia potrebbe essere affidato temporaneamente a Occhiuto o Mulè, in attesa della discesa in campo di Marina Berlusconi. Intanto, Antonio Tajani si trova in una posizione incerta, a causa delle pressioni interne e delle dinamiche politiche che coinvolgono il partito. La situazione resta ancora fluida e senza una decisione ufficiale.

Visto che Tajani appare sempre più in bilico, anche considerando le pressioni che sta ricevendo da chi è all'interno di FI, la successione in caso di cambiamenti potrebbe vedere in pole position Roberto Occhiuto, attuale governatore della Calabria, seguito da Mulè, come anticipato dal Giornale d'Ita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tajani in bilico in Forza Italia, Occhiuto o Mulè leader traghettatore fino a discesa in campo di Marina Berlusconi - RUMORS

Articoli correlati

Forza Italia: a Milano incontro Occhiuto-Marina BerlusconiIncontro, a Milano, tra il governatore della Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, e Marina Berlusconi.

Gasparri dimesso da capogruppo FI al Senato, “addio spinto da Marina Berlusconi tramite Letta, in bilico anche Tajani” – RUMORSDopo le dimissioni di Gasparri, secondo rumors raccolti dal Giornale d'Italia, tra i corridoi parlamentari circola con insistenza l’ipotesi che anche...

Tutti gli aggiornamenti su Forza Italia

Temi più discussi: Forza Italia, Tajani in bilico alla guida del partito grazie allo zampino di Marina Berlusconi. Ecco chi potrà sostituirlo. Rumor; Marina Berlusconi fa dimettere Gasparri da capogruppo di Forza Italia al Senato, lui smentisce: Mia scelta; Referendum, la delusione di Forza Italia e di Marina: addio al sogno di Berlusconi; Tajani ha una crisi in più da gestire: cosa succede dentro Forza Italia, con l'ombra di Marina Berlusconi.

Forza Italia, Tajani in bilico alla guida del partito grazie allo zampino di Marina Berlusconi. Ecco chi potrà sostituirlo. RumorDopo Gasparri, il prossimo a finire sul banco degli imputati potrebbe essere proprio il segretario del partito azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La decisione sarebbe arrivata direttamen ... affaritaliani.it

Forza Italia tra tensioni interne e dimissioni: l’avvertimento di Tajani preoccupa il partitoTensioni interne a Forza Italia, dimissioni e nuove ipotesi di riorganizzazione stanno modificando gli equilibri del partito: ecco cosa sta accadendo e quale ruolo sta assumendo il leader Antonio Taja ... notizie.it

Lo ha detto la neo presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi parlando con i giornalisti a Palazzo Madama dopo l’assemblea del gruppo che l’ha eletta per acclamazione. - facebook.com facebook

Cosa sta succedendo dentro a Forza Italia x.com