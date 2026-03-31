Forum Palermo primo centro commerciale in Italia a ottenere la certificazione europea Access4you

Forum Palermo ha ottenuto la certificazione europea Access4you, diventando il primo centro commerciale in Italia a ricevere questo riconoscimento. La certificazione viene assegnata a strutture che rispettano elevati standard di accessibilità e inclusione per le persone con disabilità. La verifica è stata condotta secondo i criteri stabiliti dall’organismo europeo incaricato di valutare la conformità.

Un prestigioso riconoscimento assegnato a quelle strutture che garantiscono elevati standard di inclusione, accessibilità e integrazione per le persone con disabilità Forum Palermo è il primo centro commerciale in Italia a conquistare la certificazione europea Access4you, un prestigioso riconoscimento assegnato a quelle strutture, nazionali e internazionali, che garantiscono elevati standard di inclusione, accessibilità e integrazione per le persone con disabilità, che rappresentano circa il 15% della popolazione. La piattaforma Access4you analizza in modo approfondito le caratteristiche delle strutture, valutando sia gli spazi interni sia le aree esterne, e attribuisce tre livelli di certificazione – bronzo, argento e oro - in base al rispetto dei requisiti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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