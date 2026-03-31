Nella stazione di Monza, gli agenti hanno trovato un uomo con un forte odore di hashish e sostanza stupefacente addosso. Quando gli agenti lo hanno avvicinato, l’uomo ha reagito con calci e pugni, opponendo resistenza. Nello stesso periodo, si sono verificati due arresti relativi a uno spaccio di droga e a un furto avvenuto in una scuola della zona.

Monza – Spaccio in stazione e un furto a scuola. Due arresti in poche ore l'altro giorno. Erano le 11 circa di sabato scorso, quando un equipaggio della squadra Volante, transitando in piazza Arosio, davanti alla stazione ferroviaria, notava giungere dai giardini pubblici uno straniero che si avvicinava alle persone presenti come se volesse offrire qualcosa. L’atteggiamento sospetto ha indotto gli agenti a procedere a un controllo; l’uomo si è mostrato fin da subito insofferente e, alla richiesta di fornire le generalità, dopo un netto rifiuto ha tentato di allontanarsi. Il controllo . Gli agenti, pertanto, anche in ragione del forte odore di hashish che proveniva da lui, hanno proceduto a fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale rinvenendo circa 30 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forte odore di hashish, scoperto con la droga: prende a calci e pugni i poliziotti

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