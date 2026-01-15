Trovata ubriaca e in stato confusionale prende a calci e pugni i sanitari e i poliziotti

Una donna di Aprilia è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo essere stata trovata in stato di ebbrezza, aggressiva e in stato confusionale. La donna ha preso a calci e pugni i sanitari e i poliziotti intervenuti sul luogo. L’episodio evidenzia le criticità legate alla gestione di situazioni di alterazione da alcol.

E' stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale una donna di Aprilia, trovata in evidente stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti di polizia del commissariato sono intervenuti, su segnalazione del 118, per un soccorso in un'abitazione privata. Arrivati sul posto hanno trovato la donna in stato confusionale e con difficoltà di linguaggio. In un primo momento questa situazione aveva destato preoccupazione, ma dai successivi accertamenti del personale sanitario è emerso appunto che era ubriaca. Durante l'intervento la donna ha manifestato comportamenti molesti e agitati, rendendo necessario il suo trasporto in ospedale per ulteriori valutazioni mediche, con l'ambulanza scortata dalla polizia per tutelare il personale sanitario. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

