Charles Leclerc il pilota ha sposato Alexandra Saint Mleux | dopo le nozze giro in Ferrari a Montecarlo

Charles Leclerc ha recentemente sposato Alexandra Saint Mleux in una cerimonia che si è svolta a Montecarlo. Dopo le nozze, il pilota di Formula 1 ha partecipato a un giro a bordo di una Ferrari nel circuito cittadino. Leclerc, noto per le sue performance in pista, si è mostrato anche questa volta sotto i riflettori, attirando l’attenzione dei media e dei tifosi presenti.

Charles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux: il pilota di Formula1 da sempre è abituato a vivere sotto i riflettori tra podi, bandiere a scacchi e l’attenzione costante dei fan, eppure quando si tratta di sentimenti sembra davvero un ragazzo d'altri tempi. Forse è anche per questa sua discrezione che la storia con Alexandra Saint Mleux ha conquistato tutti, perché sembra proprio un amore riservato e lontano dagli eccessi del gossip, ma allo stesso tempo incredibilmente romantico. Negli ultimi mesi i due sono diventati una delle coppie più osservate del paddock e dei social, fino alla notizia che ha acceso la curiosità di tutti, ovvero la notizia delle nozze celebrate con rito civile a Montecarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux: gli sposi in abito bianco, il sulla Ferrari da 30 milioni a MontecarloNozze civili e blindate a Montecarlo per il pilota monegasco, a una settimana dal via del Mondiale di F1 in Australia.

