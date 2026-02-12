Napoli | Topo nella mensa scolastica Nas e Asl al lavoro per accertare le cause e verificare l’igiene degli ambienti

A Napoli, un topo è stato trovato nella mensa scolastica di un istituto comprensivo. La scoperta ha fatto scattare subito controlli da parte di Nas e Asl, che stanno verificando le condizioni igieniche degli ambienti e le cause di questa infrazione. La scuola è stata momentaneamente chiusa, e si stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti. La comunità si aspetta risposte chiare e interventi rapidi per evitare che episodi del genere si ripetano.

Napoli, un topo nella mensa scolastica: allarme igiene e indagini in corso. Un ritrovamento sconcertante ha scosso la comunità scolastica di Napoli: un topo morto è stato scoperto all’interno di una pentola destinata alla mensa dell’Istituto Comprensivo “G. Costantini”. L’episodio, fortunatamente senza conseguenze per la salute degli alunni, ha immediatamente innescato indagini da parte dei Nas e dell’Asl locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e gli standard igienici delle mense scolastiche. L’allerta è scattata nella giornata di oggi, 12 febbraio 2026, quando un’operatrice della società di ristorazione ha fatto la macabra scoperta.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Napoli Mensa Topo morto in una pentola della mensa scolastica nel Napoletano: intervengono Asl e Nas Un topo morto è stato trovato in una pentola usata per preparare i pasti alla mensa scolastica dell’istituto comprensivo “G”. Blitz del Nas nella mensa scolastica La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Mensa Argomenti discussi: Maxi sequestro a Napoli di farmaci per i centri estetici non autorizzati; Silvia Eva non ce l’ha fatta, è morta a soli 14 anni: era di Capodichino, domani l’ultimo saluto. Napoli, topo morto nella mensa scolastica. Allertati i Nas, nessun alunno consuma i pastiUn topo morto è stato trovato all'interno di una pentola nell'Istituto Comprensivo G.Costantini di San Paolo Belsito (Napoli). Sul posto sono giunti i Carabinieri, allertati dalla preside. Poco prim ... msn.com Napoli, trovato un topo morto nella pentola della mensa scolastica. Indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, trovato un topo morto nella pentola della mensa scolastica. Indagini in corso ... tg24.sky.it Un topo, già morto, è stato rinvenuto all’interno di una pentola destinata alla refezione scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. LA SCOPERTA A fare la scoperta, poco prima della somministrazion - facebook.com facebook

