Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord | le scelte del ct Gattuso per la semifinale dei playoff Mondiali

Alle 20 si gioca la semifinale dei playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. Il commissario tecnico italiano ha annunciato le formazioni ufficiali, con le scelte dei giocatori titolari e i rispettivi ruoli. La partita si svolge in un contesto di qualificazione e determina quale squadra avanzerà alla fase successiva del torneo mondiale.

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