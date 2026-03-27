Formazioni ufficiali Spagna Serbia | la decisione su Kostic

Le formazioni ufficiali di Spagna e Serbia sono state annunciate in vista della partita che si svolgerà questa sera a Villarreal. La decisione riguardo alla presenza di Kostic nella rosa della Serbia è stata comunicata prima dell'inizio dell'incontro. La sfida vede le due nazionali confrontarsi in un match valido per le qualificazioni.

in vista del match in programma questa sera a Villarreal. Filip Kostic guiderà dal primo minuto la fascia della Serbia nell’affascinante amichevole internazionale contro la Spagna. Il fischio d’inizio è in programma alle 21:00 nella cornice dell’ Estadio de la Cerámica di Villarreal. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Destini incrociati. La sfida odierna sostituisce clamorosamente l’annullata Finalissima contro l’ Argentina (match tra le vincitrici assolute di Europeo e Copa América). Per le Furie Rosse si tratta del penultimo test preparatorio per gli imminenti Mondiali, a cui parteciperanno da assolute protagoniste dopo il primo posto nel girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Spagna Serbia: la decisione su Kostic Articoli correlati Formazioni ufficiali Slovacchia Kosovo: la decisione su Zhegrovadi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Slovacchia Kosovo: la decisione su Zhegrova in vista della gara valida per le semifinali playoff per... Leggi anche: Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: la decisione di Conte su Politano Una selezione di notizie su Spagna Serbia Temi più discussi: Pronostico Spagna-Serbia: analisi e probabili formazioni 27/03/2026 Amichevole Internazionale; Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso all ...; Spagna-Serbia Amichevole 27-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria della Roja con diversi gol?; Ex Lazio, Milinkovic-Savic convocato dalla Serbia: troverà Ratkov. Amichevoli pre Mondiali 2026: Spagna-Serbia, le probabili formazioniLa qualità tecnica delle Furie Rosse trascinate da Pedri e Yamal a confronto con la solidità serba guidata da Sergei Milinkovic-Savic. sportal.it Probabili formazioni Spagna Serbia | Quote: Yamal c’è, Vlahovic no (amichevole, oggi 27 marzo 2026)Probabili formazioni Spagna Serbia: si gioca una bella amichevole a Villarreal, con la Roja che potrebbe anche pensare di sperimentare qualcosa. ilsussidiario.net MEZZA EUROPA SU NKAMHOUA Il finlandese della Openjobmetis Varese nel mirino di diversi club di EuroLeague, soprattutto tra Serbia e Spagna. Il Partizan provò a strapparlo alla OJM già a inizio stagione. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/leg - facebook.com facebook #Serbia, i convocati di #Paunovic per le amichevoli contro #Spagna e #ArabiaSaudita: c’è #Pavlovic #MilanPress x.com