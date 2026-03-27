Formazioni ufficiali Olanda Norvegia | la scelta su Koopmeiners

Da juventusnews24.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formazioni ufficiali di Olanda e Norvegia sono state annunciate in vista dell'amichevole di questa sera. La decisione sulla presenza di Koopmeiners tra i titolari è stata comunicata prima del calcio d'inizio. La partita si svolge in un contesto di preparazione internazionale, con entrambe le selezioni pronte a scendere in campo.

in vista dell’amichevole in programma questa sera. Alla  Johan Cruyff Arena  è tutto pronto per un’amichevole di lusso in vista degli imminenti Mondiali estivi. Tra i grandi protagonisti della serata spicca lo juventino Teun Koopmeiners, schierato titolare dal 1? minuto dal ct  Ronald Koeman. La vibrante sfida tra  Olanda  e  Norvegia  promette spettacolo e rappresenta un banco di prova cruciale per perfezionare i meccanismi di entrambe le selezioni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le due Nazionali arrivano a questo test forti di percorsi di qualificazione straordinari: Il cammino olandese:  L’Olanda ha staccato il pass iridato da imbattuta (6 vittorie e 2 pareggi), registrando 26 reti fatte e solo 4 subite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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