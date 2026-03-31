Formazioni ufficiali Norvegia Svizzera le scelte dei due ct Akanji titolare in amichevole?

Alle 18 si svolge l’amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera, con le formazioni ufficiali già annunciate dai rispettivi allenatori. La Svizzera schiera Akanji in campo fin dall’inizio, mentre la Norvegia presenta le proprie scelte per questa partita di preparazione. La sfida si svolge in un contesto di test tra le due nazionali prima delle competizioni ufficiali.

di Paolo Moramarco Formazioni ufficiali Norvegia Svizzera, le scelte dei due ct per l’amichevole internazionale delle 18. Ecco la decisione su Akanji. Alle ore 18, a Oslo, scendono in campo Norvegia e Svizzera per il secondo test amichevole della sosta internazionale. Entrambe le nazionali arrivano da una sconfitta: i norvegesi battuti 2-1 dall’Olanda, mentre gli elvetici hanno perso 3-4 contro la Germania. Nella gara precedente, il commissario tecnico svizzero Murat Yakin aveva schierato dal primo minuto Manuel Akanji, difensore dell’Inter e capitano della selezione elvetica, sostituito poi al 62’. Una gestione che lasciava ipotizzare un possibile turno di riposo, ma per questa sfida il centrale è nuovamente protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com

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