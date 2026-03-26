Formazioni ufficiali Polonia Albania le scelte dei due ct e la decisione su Zielinski

Le formazioni ufficiali di Polonia e Albania sono state annunciate per la semifinale playoff che decide l'accesso al Mondiale. Entrambi i commissari tecnici hanno scelto i giocatori da schierare, mentre si è deciso di escludere il centrocampista Zielinski dalla lista dei convocati. La partita si gioca in un’atmosfera di attesa tra le due nazionali, con le rispettive scelte tattiche già definite.

di Paolo Moramarco Formazioni ufficiali Polonia Albania, le scelte dei due ct per il match valido per la semifinale playoff per accedere al Mondiale e la decisione su Zielinski. Sono ufficiali le formazioni di Polonia Albania, semifinale dei play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 (alle 20.45 in campo anche l’Italia). Una gara chiave nel percorso verso la competizione iridata, con diverse presenze importanti anche dal campionato italiano. Tra i protagonisti spicca Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter e punto di riferimento tecnico della Polonia, schierato dal primo minuto nel centrocampo a quattro. Il numero 20 nerazzurro sarà chiamato a guidare la manovra offensiva della propria nazionale, supportando un attacco di alto livello guidato da Lewandowski. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Polonia Albania, le scelte dei due ct e la decisione su Zielinski Articoli correlati Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord, le scelte del ct di Gattuso per il playoff. La decisione sugli intersistidi Redazione Inter News 24Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord, si apre il cammino verso il Mondiale 2026 degli azzurri. Convocati Polonia, la decisione del ct Urban su Zielisnki in vista dei playoff Mondialedi Paolo MoramarcoConvocati Polonia, la decisione del ct Urban su Zielisnki in vista dei due match validi per l’accesso al Mondiale 2026. Altri aggiornamenti su Polonia Albania Temi più discussi: Pronostico Polonia-Albania: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Non solo Italia: in palio altri 5 posti per Usa 2026. Formula, date e orari: tutto sui playoff; Ramadani convocato dall’Albania; Qualificazioni mondiale. Domani in programma le semifinali degli spareggi, in campo l'Italia. Playoff Mondiali 2026: Polonia-Albania, le probabili formazioniAlle ore 20:45, si deciderà chi tra le due formazioni uscirà vittoriosa dal match per continuare il percorso verso il Mondiale. sportal.it Polonia-Albania: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Polonia-Albania del 26 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di qualificazione Mondiale 2026 ... calciomagazine.net Non solo l'Italia, altri tre posti europei per i Mondiali: in corsa anche Polonia, Albania e la Turchia di Montella x.com Zielinski convocato dalla Polonia: l’interista si gioca il Mondiale contro l’Albania Piotr Zielinski c’è. Il centrocampista dell’Inter è stato convocato dalla Polonia per il playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Albania, in programma giovedì 26 marzo alle - facebook.com facebook