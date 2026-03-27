Formazioni ufficiali Svizzera Germania le scelte dei tecnici e la decisione finale su Akanji

Le formazioni ufficiali di Svizzera e Germania per l’amichevole di questa sera sono state annunciate dai rispettivi tecnici. Sono state rese note le scelte dei giocatori che scenderanno in campo, inclusa la decisione finale riguardo alla presenza di Akanji nella squadra svizzera. La partita si svolgerà questa sera e sarà seguita dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

di Paolo Moramarco Formazioni ufficiali Svizzera Germania, le scelte dei tecnici per l’amichevole di questa sera. Questa la decisione finale su Akanji. Sono ufficiali le formazioni di Svizzera-Germania, amichevole internazionale in programma al St. Jakob-Park di Basilea e diretta dall’arbitro inglese Chris Kavanagh. Una sfida di alto livello tra due nazionali ricche di talento, con diversi protagonisti provenienti dalla Serie A e nomi seguiti anche sul mercato. Il commissario tecnico svizzero Murat Yakin si affida dal primo minuto a Manuel Akanji, difensore centrale dell’Inter, chiamato a guidare il reparto arretrato. Sulla fascia sinistra spazio a Ricardo Rodriguez, ex Milan, mentre a centrocampo figura Remo Freuler, oggi al Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Svizzera Germania, le scelte dei tecnici e la decisione finale su Akanji Articoli correlati Formazioni ufficiali Olanda Norvegia, le scelte di Koeman e la decisione finale su Dumfries e De Vrijdi Redazione Inter News 24Formazioni ufficiali Olanda Norvegia, le scelte dei due tecnici per l’amichevole di questa sera e la decisione di Koeman... Formazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei ct e la decisione su Thuramdi Paolo MoramarcoFormazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei ct nell’amichevole di lusso che accende il Gillette Stadium. Una raccolta di contenuti su Svizzera Germania Temi più discussi: Germania, probabile formazione contro la Svizzera: basta con i misteri! Julian Nagelsmann svela (quasi) tutta la sua formazione per la partita; Pronostico Svizzera-Germania: analisi e probabili formazioni 27/03/2026 Amichevole Internazionale; Germania, i 26 convocati per le amichevoli con Svizzera e Ghana; Svizzera-Germania: dove vedere la sfida del St. Jakob Park in diretta TV. Probabili formazioni Svizzera Germania | Quote: Karl subito titolare? (amichevole, oggi 27 marzo 2026)Probabili formazioni Svizzera Germania: i rossocrociati ritrovano alcuni veterani, Nagelsmann prova a sperimentare nell'amichevole di Basilea. ilsussidiario.net Amichevoli pre Mondiali 2026: Svizzera-Germania, le probabili formazioniSvizzeri e tedeschi si sfidano in un'amichevole per capire il rispettivo stato di forma e affinare gli schemi tattici in vista del Mondiale. sportal.it Potrebbe essere una delle rivali del nostro girone #Mondiale, proprio come avvenuto negli ultimi anni nei campionati europei. La #Svizzera si scalda in vista della #CoppadelMondo affrontando una #Germania in fase di ricostruzione: regnerà l'equilibrio x.com #Svizzera - #Germania, parla #Neuville: «La differenza oggi è minima». Guarda le immagini - facebook.com facebook