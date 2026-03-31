Formazioni ufficiali Montenegro Polonia Under 21 la decisione su Adzic

Sono state annunciate le formazioni ufficiali per il match tra Montenegro e Polonia Under 21. La decisione definitiva sulla partecipazione del centrocampista, attualmente in forza alla Juventus, sarà comunicata prossimamente. La partita si svolge in un contesto internazionale di categoria, con attenzione rivolta anche alla presenza o meno del giocatore in campo.

Ederson Juve, il centrocampista brasiliano può arrivare a Torino solamente a queste due condizioni. Ecco quali sono Calciomercato Juventus, per l’attacco sondato anche Zirkzee. Le ultime novità dalla Continassa Retegui Juventus, il suo nome è sul taccuino della società. Ma per sbloccare la trattativa il calciatore deve fare questo Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Montenegro Polonia Under 21, la decisione su Adzic Articoli correlati Formazioni ufficiali Polonia Albania, le scelte dei due ct e la decisione su Zielinskidi Paolo MoramarcoFormazioni ufficiali Polonia Albania, le scelte dei due ct per il match valido per la semifinale playoff per accedere al Mondiale e... Formazioni ufficiali Slovacchia Kosovo: la decisione su Zhegrovadi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Slovacchia Kosovo: la decisione su Zhegrova in vista della gara valida per le semifinali playoff per... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Montenegro U21 - Polonia U21: diretta live Europei U21 Calcio 31/03/2026; Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: le ultime; Europei Under 21, l'Italia seconda nel girone. CLASSIFICA; LIVE Italia-Macedonia del Nord 4-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: vittoria convincente degli azzurrini di Baldini. Under 21, le formazioni ufficiali di Montenegro-Italia: prima da titolare per FortiniQueste le formazioni ufficiali di Montenegro-Italia, gara di qualificazione agli Europei Under 21 che si gioca a Nikši? alle 18.30. Gli azzurrini, dopo la sconfitta contro la Polonia, non possono ... tuttomercatoweb.com Njie e Obrador impegnati con le rispettive selezioni Under 21: La Svezia pareggia contro il Montenegro per 2-2, mentre la Spagna supera Cipro con un netto 7-0 facebook