Formazioni ufficiali Slovacchia Kosovo | la decisione su Zhegrova

Da juventusnews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle formazioni ufficiali di Slovacchia e Kosovo, si attende la decisione riguardante Zhegrova in vista della partita valida per le semifinali playoff per il Mondiale. La gara si svolgerà prossimamente e le due squadre sono pronte a scendere in campo per la qualificazione. La scelta sulla presenza del giocatore sarà comunicata prima dell'inizio dell'incontro.

in vista della gara valida per le semifinali playoff per andare al Mondiale. A  Bratislava  va in scena una sfida da dentro o fuori per il grande sogno iridato.  Slovacchia  e  Kosovo  si affrontano nella delicatissima  semifinale  dello spareggio europeo, con l’obiettivo di staccare il pass per l’atto conclusivo dove ad attendere la vincente c’è già la Turchia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tra le file kosovare, spicca un’assenza importante dal primo minuto che interessa da vicino i tifosi della  Juventus: il commissario tecnico  Franco Foda  ha infatti scelto di far partire dalla panchina l’esterno bianconero  Edon Zhegrova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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