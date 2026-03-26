Formazioni ufficiali Slovacchia Kosovo | la decisione su Zhegrova

Nelle formazioni ufficiali di Slovacchia e Kosovo, si attende la decisione riguardante Zhegrova in vista della partita valida per le semifinali playoff per il Mondiale. La gara si svolgerà prossimamente e le due squadre sono pronte a scendere in campo per la qualificazione. La scelta sulla presenza del giocatore sarà comunicata prima dell'inizio dell'incontro.

in vista della gara valida per le semifinali playoff per andare al Mondiale. A Bratislava va in scena una sfida da dentro o fuori per il grande sogno iridato. Slovacchia e Kosovo si affrontano nella delicatissima semifinale dello spareggio europeo, con l’obiettivo di staccare il pass per l’atto conclusivo dove ad attendere la vincente c’è già la Turchia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tra le file kosovare, spicca un’assenza importante dal primo minuto che interessa da vicino i tifosi della Juventus: il commissario tecnico Franco Foda ha infatti scelto di far partire dalla panchina l’esterno bianconero Edon Zhegrova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Slovacchia Kosovo: la decisione su Zhegrova Articoli correlati Slovacchia-Kosovo (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronosticiSemifinali playoff di qualificazione ai mondiali 2026 e la Slovacchia di Calzona affronta in casa il Kosovo di Foda. Leggi anche: Slovacchia-Kosovo, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Tutto quello che riguarda Slovacchia Kosovo Temi più discussi: quote Slovacchia Kosovo: il pronostico sulla partita; La Slovacchia vieta l'ingresso agli spalti, ma persiste il timore di un'invasione da parte dei tifosi del Kosovo.; Slovacchia-Kosovo (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Slovacchia-Kosovo: la coppia da 26 gol mette paura a Calzona. Slovacchia-Kosovo: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Slovacchia-Kosovo di Giovedi 26 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di qualificazione Mondiale 2026 ... calciomagazine.net Slovacchia-Kosovo, il bianconero Zhegrova parte dalla panchinaCapitan Stanislav Lobotka guida la Slovacchia del ct italiano Calzona nell'andata del playoff Mondiale in programma alle 20.45 contro il Kosovo, tra le ... tuttojuve.com Hakan #Calhanoglu sostituito al 90’ di Turchia-Romania è uscito toccandosi il polpaccio. Da valutare! La Turchia batte 1-0 la Romania e vola in finale playoff: affronterà la vincente di Slovacchia-Kosovo. x.com Stasera due ct calabresi in semifinale playoff: Ringhio con l’Italia, il vibonese Calzona con la Slovacchia contro il Kosovo: «Sicuramente farò anche il tifo per gli Azzurri. Non ci possiamo permettere la terza eliminazione» facebook