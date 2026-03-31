Formazioni ufficiali Kosovo Turchia | le decisioni su Zhegrova e Yildiz

Le formazioni ufficiali della partita tra Kosovo e Turchia sono state comunicate, con le scelte riguardanti i giocatori Zhegrova e Yildiz. Entrambi sono calciatori di club italiano e rappresentano le rispettive nazionali in questa occasione. La gara vede i due atleti schierati contro, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali.

. I due juventini l’uno contro l’altro per giocarsi il Mondiale. Questa sera, oltre all’Italia, anche il Kosovo e la Turchia si giocano l’accesso ai prossimi Mondiali. Il decisivo spareggio andrà in scena allo stadio Fadil Vokrri di Pristina, sotto la rigorosa direzione dell’arbitro inglese Michael Oliver. Sfida tra juventini: Yildiz (titolare), sfida Zhegrova che resta nuovamente in panchina. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La nazionale kosovara, guidata dal commissario tecnico Franco Foda, attraversa un momento di forma eccellente. Reduce da sei risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta risale al settembre 2025 contro la Svizzera ), ha superato la Slovacchia nella semifinale dei play-off con un rocambolesco quattro a tre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Kosovo Turchia: le decisioni su Zhegrova e Yildiz Articoli correlati Formazioni ufficiali Slovacchia Kosovo: la decisione su Zhegrovadi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Slovacchia Kosovo: la decisione su Zhegrova in vista della gara valida per le semifinali playoff per... Formazioni ufficiali Turchia Romania: la decisione su Yildiz da parte del ct MontellaMarcus Thuram alla Juve? La verità sulla clausola: «L’Inter lo lascerebbe andare per questa cifra» Zirkzee, si complica la pista Juve? Questa squadra... Altri aggiornamenti su Kosovo Turchia Temi più discussi: Kosovo - Turchia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Turchia-Romania è in gara secca o andata e ritorno? Come funziona la semifinale playoff per i Mondiali; Pronostico Turchia-Romania: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Finisce il sogno Mondiale di Nuova Caledonia e Suriname. Probabili formazioni Kosovo Turchia | Quote: dilemma Calhanoglu (oggi 31 marzo 2026)Probabili formazioni Kosovo Turchia, oggi martedì 31 marzo 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la finale playoff Mondiali. ilsussidiario.net Formazioni ufficiali Kosovo-Turchia: Yildiz vuole trascinare Montella al Mondiale, Calhanoglu titolare? Le ultime sul centrocampista dell'InterLa Turchia affronta il Kosovo nella finale playoff, in palio la qualificazione al Mondiale: le condizioni di Calhanoglu, Yildiz in campo dal primo. msn.com Playoff Mondiali | Le formazioni ufficiali di Kosovo-Turchia x.com Nati ufficialmente dieci anni fa, oggi sono a 90 minuti da una storica qualificazione al #Mondiale. La prima gara ufficiale del Kosovo risale al 2016, l’indipendenza è stata proclamata nel 2008. #Kosovo vs #Turchia, un milione e mezzo contro 87 milioni di abita - facebook.com facebook