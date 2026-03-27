È stata presentata la grafica e il nome del logo della 21ª edizione del Palio d’Ateneo, che si terrà dal 13 al 15 maggio. Il marchio scelto si chiama “L’Etna in movimento” ed è stato selezionato dalla commissione tecnica del Centro universitario sportivo tra numerosi elaborati inviati dagli studenti.

Svelati il nome e la grafica del Logo del 21° Palio d’Ateneo, in programma dal 13 al 15 maggio. Il marchio vincitore, “L’Etna in movimento, è stato selezionato dalla commissione tecnica del Centro universitario sportivo tra i tantissimi elaborati realizzati e inviati dagli studenti dell’Università che hanno partecipato al concorso di idee per la creazione del logo. “L’Etna in movimento” è stato ideato da Michelangelo Portuesi, iscritto al secondo anno del Corso di laurea in Scienze e lingue per la comunicazione del Dipartimento di Scienze Umanistiche. “Il Palio d’Ateneo - ha detto Massimo Oliveri, presidente del CUS Catania - è un’iniziativa... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Università, "Palio d'Ateneo" 21° edizione: ecco il nuovo logo

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