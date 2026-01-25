Giustino Fortunato il derby è tuo | successo contro la Samnium e dedica speciale

Il derby di basket tra la Samnium Benevento e La Virtus Academy Benevento, guidata da Giustino Fortunato, si conclude con una vittoria per quest’ultima. Un confronto che ha messo in evidenza l’impegno e la determinazione delle due squadre, culminato in un risultato positivo per la Virtus Academy. Di seguito, i dettagli della partita e la dedica speciale di Fortunato, che si aggiudica il successo nel confronto cittadino.

Tempo di lettura: < 1 minuto Cala il sipario sul derby di basket tra la Samnium Benevento e La Virtus Academy Benevento, formazione targata Giustino Fortunato – De.Gen.Co – La Candida Lavanderia Industriale, che si impone con il punteggio finale di 52–69. Una settimana particolarmente difficile ha preceduto l'incontro, segnata dall'infortunio della nostra atleta Asia Conte, operata d'urgenza presso l'Ospedale San Pio di Benevento. Una situazione che ha inevitabilmente messo sotto pressione la preparazione del derby, ma che non ha scalfito la determinazione del gruppo. Le ragazze hanno risposto sul campo con una prestazione di grande carattere, interpretando al meglio la voglia di riscatto dopo la sconfitta – immeritata – della gara di andata.

