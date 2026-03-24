Forbidden fruit anticipazioni turche | Yildiz e Halit divorziano Yilmaz sposa Nadir?

Nel serial turco Forbidden Fruit, le prossime puntate su Canale 5 presenteranno il divorzio tra Yildiz Yilmaz e Halit Argun. Inoltre, si segnala che Yilmaz sposerà Nadir in un episodio successivo. La narrazione continua a sviluppare nuove tensioni tra i personaggi, con eventi che cambiano gli equilibri della trama.

Un nuovo colpo di scena ci attende nel serial turco Forbidden fruit. Nel corso delle prossime puntate, presto in onda su Canale 5, assisteremo al divorzio tra Yildiz Yilmaz e Halit Argun. La donna tuttavia, non resterà single a lungo visto che riceverà una proposta di matrimonio da Nadir. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche Forbidden fruit: Yildiz e Halit divorziano. La travagliata storia tra Yildiz Yilmaz e Halit Argun sta per volgere al termine. Dopo molti anni di matrimonio, i due decidono di separarsi. Tutto inizia nel momento in la donna – messa in guardia da Zerrin Ta?demir – inizia a sospettare che il marito abbia un’amante. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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