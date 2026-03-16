Forbidden Fruit anticipazioni 17 marzo | Halit fa seguire Yildiz ma lei si vendica
Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, trasmessa alle 14 su Canale 5, Halit manda qualcuno a seguire Yildiz, che però si rende conto e decide di reagire. La serie turca, in onda dal lunedì al sabato, continua a raccontare le vicende dei protagonisti e le loro azioni nel tentativo di controllare le situazioni che li coinvolgono.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento alle 14.10 su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni. A partire da questa settimana infatti, oltre a trovarla nel doppio appuntamento del giovedì, la ritroveremo anche alla domenica: con l'inizio del serale di Amici infatti, nel pomeriggio del giorno festivo arriveranno le soap turche. Nell' episodio di martedì 17 marzo, attizzato da Sahika, Halit farà seguire Yildiz da un dipendente per poterla cogliere in fallo. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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«Ender non si fermerà davanti a nulla per vendicarsi di Yildiz.» Nelle prossime settimane, le anticipazioni di Forbidden Fruit su Canale 5 rivelano che Ender metterà in atto un audace piano di vendetta contro Yildiz, scatenando una serie di eventi drammatici. L - facebook.com facebook
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