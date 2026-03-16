Forbidden Fruit anticipazioni 17 marzo | Halit fa seguire Yildiz ma lei si vendica

Da movieplayer.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, trasmessa alle 14 su Canale 5, Halit manda qualcuno a seguire Yildiz, che però si rende conto e decide di reagire. La serie turca, in onda dal lunedì al sabato, continua a raccontare le vicende dei protagonisti e le loro azioni nel tentativo di controllare le situazioni che li coinvolgono.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento alle 14.10 su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni. A partire da questa settimana infatti, oltre a trovarla nel doppio appuntamento del giovedì, la ritroveremo anche alla domenica: con l'inizio del serale di Amici infatti, nel pomeriggio del giorno festivo arriveranno le soap turche. Nell' episodio di martedì 17 marzo, attizzato da Sahika, Halit farà seguire Yildiz da un dipendente per poterla cogliere in fallo. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

forbidden fruit anticipazioni 17 marzo halit fa seguire yildiz ma lei si vendica
© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 17 marzo: Halit fa seguire Yildiz, ma lei si vendica

Articoli correlati

Forbidden fruit, anticipazioni al 17 gennaio: Halit chiede a Yildiz di separarsiAssalita dal rimorso, Asuman si presenta sotto casa di Zeynep e Alihan decisa a chiedere perdono alla figlia per tutte le bugie raccontate nel tempo.

Forbidden Fruit, anticipazioni 11 marzo: il vero Halitcan torna a casa, Halit si pente con YildizScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Finalmente,...

Contenuti utili per approfondire Forbidden Fruit

Temi più discussi: Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 16 al 21 marzo; Forbidden fruit, le trame dal 16 al 21 marzo 2026; Forbidden Fruit 3, anticipazioni 17 marzo: Sitki controlla Yildiz; Forbidden Fruit, anticipazioni 16-21 marzo: Sahika incastra Yildiz, Halit la fa pedinare e nozze segrete per Lila e Yigit.

forbidden fruit forbidden fruit anticipazioni 17Forbidden Fruit, anticipazioni 17 marzo: Halit fa seguire Yildiz, ma lei si vendicaScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it

forbidden fruit forbidden fruit anticipazioni 17Forbidden fruit anticipazioni 17 marzo 2026: Halit fa pedinare Yildiz e lei si vendica!Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 17 marzo 2026 su Canale 5 rivelano che Halit chiede a Sitki di pedinare Yildiz, ma lei lo scopre e prende provvedimenti! msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.