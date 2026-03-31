Le imprese sarde che hanno partecipato a Foodex Japan all’inizio di marzo hanno riportato un bilancio positivo dell’esperienza. I rappresentanti delle aziende hanno condiviso la soddisfazione per la partecipazione all’evento, senza specificare dettagli aggiuntivi sulle attività svolte o sui risultati raggiunti. L’appuntamento ha coinvolto diverse realtà del settore alimentare provenienti dalla regione.

È un bilancio positivo quello tracciato dai rappresentanti delle imprese sarde che hanno partecipato al Foodex Japan ai primi di marzo. «La presenza in fiera ci è servita sia a consolidare un mercato, quello giapponese, che approcciamo da qualche anno e ci ha aiutato a promuovere i nostri prodotti anche su canali nuovi, come quelli della ristorazione e dei supermercati giapponesi, sia a scoprire nuove opportunità che non conoscevamo - commentano dall’azienda Cherchi di Alghero -. L’interesse è stato molto positivo e il 99% delle persone incontrate erano operatori di alta qualità, inoltre, abbiamo riscontrato anche una bella presenza da... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Foodex, l’esperienza positiva delle imprese partecipanti

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