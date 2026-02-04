In Italia, sempre più imprese puntano sui senior per rafforzare il proprio valore. Le aziende cercano professionisti con anni di esperienza, perché sanno che le competenze accumulate nel tempo fanno la differenza. Con l’economia che cambia rapidamente, i senior tornano al centro delle strategie aziendali, portando con sé un patrimonio di conoscenze prezioso. È un ritorno che segna una svolta nel modo di pensare al lavoro e alla crescita aziendale.

Il valore di un’azienda non sta solo nei bilanci o negli asset finanziari. Sempre più spesso, dicono le ricerche, sta soprattutto nell’esperienza delle persone che ci lavorano. In un’economia in cui la tecnologia accelera tutto, il vero vantaggio competitivo resta ciò che non si può replicare con un algoritmo: l’esperienza accumulata nel tempo. I numeri raccontano un cambiamento profondo. La fascia over 50, che rappresenta circa il 24% della popolazione mondiale, nel 2020 ha generato il 34% del Pil globale, pari a circa 45 trilioni di dollari. Entro il 2050 questa quota è destinata a salire fino a circa 118 trilioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L'esperienza diventa business: i senior tornano al centro delle imprese

