AN Brescia-Ranieri Impiantistica CNPosillipo 16-6 Porzio | Esperienza comunque positiva

Da anteprima24.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa domenica a Genova si è giocata la partita tra AN Brescia e Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo, conclusa con un risultato di 16-6 a favore dei padroni di casa. La formazione napoletana, nonostante la sconfitta, si è detta soddisfatta dell’esperienza, anche se il punteggio finale lascia poco spazio alle recriminazioni. Il quarto posto ottenuto alla Final Four di Coppa Italia rappresenta comunque un risultato positivo per la squadra, che ora guarda avanti con fiducia.

Tempo di lettura: 2 minuti Quarto posto per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo alla Final Four di Coppa Italia, disputata alla Piscina Sciorba di Genova in questo Weekend. La formazione rossoverde cede all’AN Brescia per 16-6, nella finale per il terzo posto disputata questo pomeriggio. La squadra bresciana parte subito forte chiudendo il primo parziale sul 6-2, equilibrio nei tempi centrali, vinti entrambi dall’AN per 2-1, prima del quarto finale, ancora a favore dei lombardi per 6-2. Per la Ranieri Impiantistica, senza il Portiere Izzo, out alla Final Four per influenza, due gol a testa per Nagy e Rocchino, a segno anche Radovic e, su rigore, Matteo De Florio La Rocca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

an brescia ranieri impiantistica cnposillipo 16 6 porzio esperienza comunque positiva

© Anteprima24.it - AN Brescia-Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo 16-6, Porzio: “Esperienza comunque positiva”

Approfondimenti su Brescia Ranieri Impianitistica

La Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo ospita il Genova Quinto, Porzio: “Sfida equilibrata”

Rari Nantes Florentia-Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo 11-14, Porzio: “Partita condotta dall’inizio alla fine”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Brescia Ranieri Impianitistica

Argomenti discussi: A1 M. Recco e Brescia sul velluto. Bene Savona, Posillipo e De Akker ok; Pallanuoto, Savona sorprende Brescia ai rigori in Coppa Italia. Sarà finale con la Pro Recco; Pallanuoto, a Genova si assegna il primo trofeo stagionale: Recco, Brescia, Savona e Posillipo in vasca per la Coppa Italia; Torna la A 1: La Florentia ospita..pero’ il Savona !!!!.

an brescia ranieri impiantisticaPro Recco – Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo – Pro Recco 21-6Sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede alla Pro Recco per 21-6, nella semifinale della Final Four di Coppa Italia, che si sta ... napolivillage.com

an brescia ranieri impiantisticaPallanuoto, Pro Recco-Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo, si gioca la Final Four di Coppa Italia, Porzio: Una gara dal fascino particolareImpegno di prestigio per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che affronta domani i Campioni d’Italia della Pro Recco, nella gara valevole per la semifinale della Final Four di Coppa Italia. La part ... napolimagazine.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.