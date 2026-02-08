AN Brescia-Ranieri Impiantistica CNPosillipo 16-6 Porzio | Esperienza comunque positiva

Questa domenica a Genova si è giocata la partita tra AN Brescia e Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo, conclusa con un risultato di 16-6 a favore dei padroni di casa. La formazione napoletana, nonostante la sconfitta, si è detta soddisfatta dell’esperienza, anche se il punteggio finale lascia poco spazio alle recriminazioni. Il quarto posto ottenuto alla Final Four di Coppa Italia rappresenta comunque un risultato positivo per la squadra, che ora guarda avanti con fiducia.

Tempo di lettura: 2 minuti Quarto posto per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo alla Final Four di Coppa Italia, disputata alla Piscina Sciorba di Genova in questo Weekend. La formazione rossoverde cede all’AN Brescia per 16-6, nella finale per il terzo posto disputata questo pomeriggio. La squadra bresciana parte subito forte chiudendo il primo parziale sul 6-2, equilibrio nei tempi centrali, vinti entrambi dall’AN per 2-1, prima del quarto finale, ancora a favore dei lombardi per 6-2. Per la Ranieri Impiantistica, senza il Portiere Izzo, out alla Final Four per influenza, due gol a testa per Nagy e Rocchino, a segno anche Radovic e, su rigore, Matteo De Florio La Rocca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - AN Brescia-Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo 16-6, Porzio: “Esperienza comunque positiva”

