Follia in Gran Bretagna ex terrorista islamico si candida alle prossime elezioni di Birmingham

Un ex terrorista islamico, che ha passato cinque anni in carcere in Yemen, si candida ora come consigliere comunale a Birmingham. L’uomo, noto per aver preso parte a un piano terroristico, ha deciso di tornare in politica, sorprendendo molti. La notizia ha già scatenato reazioni contrastanti tra cittadini e autorità locali.

Un musulmano che ha scontato cinque anni di carcere in Yemen per aver preso parte a un piano terroristico, sta cercando di candidarsi come consigliere comunale a Birmingham. Si chiama Shahid Butt ed è stato condannato dal tribunale del suo Paese nel 1999, dopo essersi dichiarato colpevole di aver formato una banda armata e per aver aver cospirato di bombardare il consolato britannico ad Aden, una chiesa anglicana e un hotel di proprietà svizzera. All'epoca, i pubblici ministeri yemeniti affermaronoo che il gruppo di cui faceva parte Butt era stato inviato da Abu Hamza, il predicatore islamico estremista che era padre di uno degli uomini condannati.

