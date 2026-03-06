Guerra tra scuole giovani si sfidano a coltellate per una tendenza di Tik Tok | follia in Gran Bretagna

In Gran Bretagna, diversi giovani si sono affrontati con coltellate in una rissa scoppiata tra studenti che seguivano una sfida virale su Tik Tok. La violenza si è verificata all’interno di una scuola, coinvolgendo più persone e attirando l’attenzione delle autorità. La vicenda ha suscitato preoccupazioni sulla diffusione di comportamenti pericolosi tra i giovani.

Chi l’avrebbe mai detto che un libro come “I ragazzi della via Pal”, di Ferenc Molnar, potesse presagire uno scenario catastrofico nel mondo reale. In Gran Bretagna spopola una tendenza di Tik Tok in cui i ragazzi organizzano accoltellamenti tra istituti rivali, intitolata “Guerra tra scuole”. Nelle chat, gli studenti vengono spinti ad «essere violenti» e ad aggredirsi reciprocamente. Altri post assicurano addirittura «punti», come sulla Playstation, a chi riuscirà a «colpire un loro avversario». Per il momento, due giovani britannici di 15 e 20 anni sono stati fermati dagli agenti dopo aver pubblicato sui social dei contenuti che incitavano i ragazzi a presentarsi armati nel centro di Londra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Guerra tra scuole”, giovani si sfidano a coltellate per una tendenza di Tik Tok: follia in Gran Bretagna Follia in Gran Bretagna, ex terrorista islamico si candida alle prossime elezioni di BirminghamUn musulmano che ha scontato cinque anni di carcere in Yemen per aver preso parte a un piano terroristico, sta cercando di candidarsi come... Presunte scommesse tra candelore, il direttivo del cereo Pescivendoli denuncia: "Falsi profili su Tik Tok"Il Direttivo del Cereo dei Pescivendoli, in riferimento ai fatti accaduti in data 03 febbraio 2026, ritiene opportuno fare chiarezza.