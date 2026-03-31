Focolaio di Epatite A a Napoli 41 ricoverati e 3 nuovi accessi al pronto soccorso del Cotugno

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, sono 41 le persone ricoverate all'ospedale Cotugno per casi di Epatite A. Nelle ultime ore sono stati registrati anche tre nuovi accessi al pronto soccorso dello stesso ospedale. La situazione è monitorata dall'ospedale e dalle autorità sanitarie locali. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle condizioni dei pazienti o sulle cause dell'infezione.

Al Cotugno di Napoli 41 ricoverati per Epatite A e 3 nuovi accessi al Pronto Soccorso. Il Prefetto: "Le norme diramate restano integre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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