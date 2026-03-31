Focolaio di Epatite A a Napoli 41 ricoverati e 3 nuovi accessi al pronto soccorso del Cotugno

A Napoli, sono 41 le persone ricoverate all'ospedale Cotugno per casi di Epatite A. Nelle ultime ore sono stati registrati anche tre nuovi accessi al pronto soccorso dello stesso ospedale. La situazione è monitorata dall'ospedale e dalle autorità sanitarie locali. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle condizioni dei pazienti o sulle cause dell'infezione.

Al Cotugno di Napoli 41 ricoverati per Epatite A e 3 nuovi accessi al Pronto Soccorso. Il Prefetto: "Le norme diramate restano integre". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Epatite A, 51 ricoverati e 9 in pronto soccorso al Cotugno di Napoli: la Regione corre ai ripari Focolaio Epatite A a Napoli, oltre 70 i ricoverati a marzo al Cotugno(Adnkronos) – Resta stazionaria la situazione del focolaio di epatite A che si è esteso in Campania. Una selezione di notizie su Focolaio di Epatite A a Napoli 41... Temi più discussi: Epatite A, dal focolaio di Latina all’allerta nel Lazio; Epatite A, aumento casi in Campania e Lazio: indagano Procura e Nas; Focolaio di epatite A, casi in aumento e verifiche sui ristoranti; Epatite A, non solo focolaio a Napoli: contagi anche in altre 4 città: il punto. Focolaio di Epatite A a Napoli, 41 ricoverati e 3 nuovi accessi al pronto soccorso del CotugnoSono 41 i ricoverati con Epatite A all'Ospedale Cotugno di Napoli, mentre oggi si sono registrati 3 nuovi accessi al Pronto Soccorso. Questi i dati, aggiornati a martedì 31 marzo, sul focolaio del vir ... fanpage.it Epatite A a Napoli, allarme su sushi e pesce crudo: sotto accusa anche scarichi fognari e mitili contaminatiFocolaio epatite A a Napoli con ricoveri in aumento, allarme su frutti di mare e possibili cause legate a scarichi fognari contaminati ... blitzquotidiano.it MI MANDA RAITRE: Allarme epatite A Un focolaio di epatite A partito dalla Campania, con decine di casi tra Napoli e il resto della regione, che si estende anche al Lazio e in misura minore alla Calabria. Sotto osservazione soprattutto il consumo di frutti di mar - facebook.com facebook #Cronaca Frutti di mare esteri spacciati per campani: la Procura indaga sul focolaio di Epatite A x.com