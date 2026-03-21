Epatite A 51 ricoverati e 9 in pronto soccorso al Cotugno di Napoli | la Regione corre ai ripari

Al Cotugno di Napoli sono attualmente 51 i pazienti ricoverati e altri nove in pronto soccorso per casi di epatite A. Questa situazione è stata comunicata dal responsabile del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale, il dottor Raffaele Di Sarno. La Regione ha avviato le misure di emergenza per gestire l'epidemia in corso.

«Al momento abbiamo 51 ricoverati e nove pazienti in pronto soccorso». Lo riferisce il dottor Raffaele Di Sarno, responsabile del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Epatite A, 51 ricoverati e 9 in pronto soccorso al Cotugno di Napoli: la Regione corre ai ripari Articoli correlati Leggi anche: Epatite A a Napoli: 14 nuovi casi, in totale 50 pazienti ricoverati al Cotugno Leggi anche: Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno Altri aggiornamenti su Epatite A 51 ricoverati e 9 in pronto... Temi più discussi: Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare; Emergenza epatite A, ospedali al collasso a Napoli e provincia; 43 ricoverati per epatite A a Napoli: l'ospedale Cotugno in emergenza; Epatite A a Napoli, oggi 14 nuovi casi: nei reparti di degenza del Cotugno sono 50. Epatite A, 51 ricoverati e 9 in pronto soccorso al Cotugno di Napoli: la Regione corre ai ripari«Al momento abbiamo 51 ricoverati e nove pazienti in pronto soccorso». Lo riferisce il dottor Raffaele Di Sarno, responsabile del pronto soccorso infettivologico ... ilmattino.it Epatite A, 51 ricoverati e 9 in pronto soccorso al Cotugno di NapoliAl momento abbiamo 51 ricoverati e nove pazienti in pronto soccorso. Lo riferisce il dottor Raffaele Di Sarno, responsabile del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Cotugno. ansa.it Epatite A, 51 ricoverati e 9 in pronto soccorso al Cotugno di Napoli: la Regione corre ai ripari facebook #Napoli Insolito picco di casi di #epatite A segnalato dall'ospedale "Cotugno" di Napoli. L'età dei ricoverati, tra i 35 e i 45 anni. E nel reparto malattie infettive non ci sono più posti letto Piero Vitiello Tgr Campania x.com