Focolaio Epatite A a Napoli oltre 70 i ricoverati a marzo al Cotugno

A Napoli, durante il mese di marzo, sono stati ricoverati oltre 70 pazienti presso l’ospedale Cotugno a causa di un focolaio di epatite A. La diffusione dell’infezione ha interessato diverse persone, e la situazione clinica è rimasta stabile nel corso delle ultime settimane. Non sono stati segnalati decessi, e le autorità sanitarie continuano a monitorare il numero di casi.

(Adnkronos) – Resta stazionaria la situazione del focolaio di epatite A che si è esteso in Campania. Se all’ospedale Cotugno di Napoli, struttura di riferimento specializzata nelle malattie infettive, si sono contati 73 degenti ricoverati a marzo, con cinque pazienti in pronto soccorso, l’infezione ha prodotto anche poco più di 50 contagiati anche a Caserta (il picco registrato a Sessa Aurunca) e circa 25 nell’area della provincia di Salerno, dove nei giorni scorsi ci sono state restrizioni – tipo a Sala Consilina – sulle mense scolastiche, evitando il consumo di frutta fresca per gli studenti. Ci sono stati una decina di positivi al virus anche ad Avellino, lo stesso numero di contagiati anche a Benevento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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