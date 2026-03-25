La libreria Ghibellina organizza un evento per la presentazione del nuovo libro di Arturo Scotto, intitolato

La libreria Ghibellina invita alla presentazione del libro di Arturo Scotto, ‘Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta’, giunti Editore. Insieme all'autore dialogheranno Francesco Strazzari, Francesca Borri e Anna Foa, coordina Francesca Franceschi.Il libro intreccia testimonianza personale, etica e politica, e che prova a immaginare una nuova idea di partecipazione e di ordine mondiale. Parla a chi chiede giustizia, diritti e pace, fuori dai linguaggi tradizionali della politica. Perché una potenza militare come Israele ha paura di una quarantina di barche a vela che navigano pacificamente? Da questa domanda prende avvio ‘Flotilla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Presentazione libro: "Flotilla in viaggio verso Gaza'

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