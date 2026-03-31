Flixbus decine di collegamenti in più da Venezia e da Portogruaro

FlixBus ha annunciato un aumento dei collegamenti da Venezia e Portogaro, con decine di nuove corse in più. La compagnia tedesca di autobus a lunga percorrenza ha programmato questa modifica in vista del periodo pasquale, ampliando le opzioni di viaggio sia all’interno dell’Italia sia verso destinazioni estere. La decisione riguarda specificamente le tratte operate da entrambe le città.

Dal Veneto orientale si potranno raggiungere anche Milano, Brescia, Trieste, Capodistria, Portorose, Pola e Rovigno. Dal capoluogo (Tronchetto e Mestre) quattordici paesi europei diversi Da questa settimana la società aumenta le corse giornaliere fra il capoluogo veneto e le città estere e italiane, arrivando fino a 120 destinazioni diverse. Inoltre, dal Veneto orientale si potranno raggiungere 15 destinazioni in Italia e all’estero. Delle oltre 120 mete collegate con Venezia, più della metà sono all’estero. In poco più di tre ore si arriva a Lubiana (fino a undici volte al giorno), in meno di sei ore a Innsbruck e Zagabria e in una notte o poco più a Vienna, Praga, Parigi, Nizza, Zurigo, Budapest, Barcellona e Amsterdam. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Flixbus, decine di collegamenti in più da Venezia e da Portogruaro Articoli correlati Circolavano armati di tirapugni alla stazione di Portogruaro vicino Venezia, due minori nei guaiDue minori sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per porto illecito di armi dopo essere stati trovati in possesso di tirapugni metallici... FlixBus, arrivi aumentati del 30%. Da Lucca tratte per Italia e EuropaNel 2025 il numero delle prenotazioni FlixBus per Lucca è aumentato del 30% rispetto all’anno precedente.