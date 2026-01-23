FlixBus arrivi aumentati del 30% Da Lucca tratte per Italia e Europa

Nel 2025, FlixBus registra un incremento del 30% nelle prenotazioni da Lucca, con un aumento delle tratte disponibili verso Italia e Europa. Questo dato riflette una crescita dell’interesse per i viaggi in bus, offrendo ai pendolari e ai turisti più opzioni di spostamento. La rete si amplia, migliorando l’accessibilità e la comodità per chi sceglie il trasporto pubblico su lunga distanza.

Nel 2025 il numero delle prenotazioni FlixBus per Lucca è aumentato del 30% rispetto all’anno precedente. Questo successo è stato trainato anche dal graduale potenziamento dei collegamenti con la città, che oggi è raggiungibile da circa 30 località a livello nazionale e internazionale. Parallelamente, FlixBus ha potenziato il servizio a Viareggio in vista del Carnevale, aumentando la frequenza anche sulle tratte con i principali aeroporti italiani per veicolare in Versilia nuovi flussi turistici. Le tratte FlixBus verso Lucca sono oggi raggiungibili con una fermata in Viale Regina Margherita da circa 30 città in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel 2025, Modena ha registrato un incremento del 29% nelle prenotazioni FlixBus rispetto all'anno precedente.

Il crollo del turismo in Italia era una balla. Rispetto al 2024 gli arrivi e le presenze sono aumentati

