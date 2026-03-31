Flc Cgil Parma Giovanni Zavattoni nuovo segretario generale

L’Assemblea Generale della FLC CGIL di Parma ha eletto Giovanni Zavattoni come nuovo Segretario Generale della struttura territoriale della conoscenza. La nomina è stata comunicata ufficialmente oggi. Zavattoni succede al precedente segretario e assume il nuovo incarico con effetto immediato. La nomina è stata approvata all’unanimità dall’assemblea.

L’Assemblea Generale della FLC CGIL di Parma ha eletto Giovanni Zavattoni come nuovo Segretario Generale della struttura territoriale della conoscenza. L'elezione è avvenuta alla presenza di figure chiave dell'organizzazione: Gianna Fracassi, Segretaria Generale FLC CGIL nazionale, Monica Ottaviani, Segretaria Generale FLC CGIL Emilia Romagna e Lisa Gattini, Segretaria Generale CGIL Parma. La candidatura, proposta dai centri regolatori, ha raccolto il consenso unanime dell’intera Assemblea. Giovanni Zavattoni, classe 1984, porta con sé un’esperienza radicata nel territorio e nelle lotte sindacali del settore: entra in FLC attraverso il coordinamento precari, per poi proseguire il suo percorso come volontario e successivamente come funzionario presso la FLC di Piacenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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