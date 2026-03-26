Salvo Di Dio, insegnante di laboratorio di Scienze di 40 anni, è stato eletto nuovo segretario generale di Flc Cgil, il sindacato che rappresenta il settore della scuola e della conoscenza. La nomina è stata annunciata recentemente, e Di Dio ha dichiarato di assumere il ruolo con responsabilità e impegno per il futuro della categoria.

Il neo segretario della Federazione dei lavoratori della conoscenza ha iniziato il suo percorso in Cgil a partire dal 2015. Dal 2018 è nel direttivo nazionale. Succede all’uscente Cettina Brunetto, segretaria generale dal 2021 Salvo Di Dio, 40 anni, insegnante di laboratorio di Scienze, è il nuovo segretario generale di Flc Cgil, il sindacato della scuola e della conoscenza. L’elezione è avvenuta stamattina nel corso di un’assemblea della categoria. Di Dio ha iniziato il suo percorso in Cgil a partire dal 2015 quando venne eletto RSU. Dal 2018 è nel direttivo nazionale. Succede all’uscente Cettina Brunetto, segretaria generale dal 2021. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza delle sfide che abbiamo davanti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Flc-Cgil, il nuovo segretario è Di Dio: “Responsabilità e impegno per il futuro della conoscenza”

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