Flag football i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il flag football sarà una delle novità alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con i criteri di qualificazione ancora da definire. La disciplina, che sta entrando nel programma olimpico, prevede che le squadre si qualificano attraverso tornei continentali e altri eventi ufficiali. La decisione ufficiale sulla partecipazione e le modalità di accesso sarà annunciata nelle prossime settimane.

Si disputeranno due tornei (uno maschile e uno femminile), a ciascuno prenderanno parte sei squadre composte da dieci giocatori ciascuna. Ma come si potranno qualificare le varie Nazionali ai Giochi? Quali saranno i criteri di qualificazione del flag football alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Scopriamo nel dettaglio il meccanismo che sarà protagonista nei prossimi tre anni. Gli USA sono già qualificati in qualità di Paese organizzatore, due pass verranno assegnati ai Mondiali 2026 e gli ultimi tre tagliandi verranno messi in palio alle Olympic Qualifier Series previste nel 2028. Ai Mondiali, che si disputeranno a Dusseldorf (Germania) dal...