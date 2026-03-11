Toscana | 2 milioni per le spiagge ecco i comuni beneficiari

La Regione Toscana ha stanziato oltre due milioni di euro per il ripristino degli arenili della costa in vista dell'estate 2026. Questa somma, destinata a lavori urgenti di manutenzione e modellamento, dovrà essere spesa entro la fine di maggio per garantire spiagge sicure e accessibili. Quattro comuni della provincia di Livorno riceveranno circa un milione di euro, mentre altri interventi copriranno territori di Pisa, Grosseto e Massa. Il documento operativo approvato lo scorso 2 marzo dalla giunta regionale con delibera numero 192 definisce le priorità per contrastare l'erosione costiera. I fondi sono stati assegnati sulla base delle richieste presentate dagli enti locali nei mesi precedenti.