A Malpensa è stato scoperto un traffico illecito di orologi di lusso che ha generato un giro d’affari superiore ai 100 milioni di euro. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e avviata nel 2024, ha portato alla luce un sistema che sfruttava le spedizioni internazionali e coinvolgeva anche una base Nato. Le autorità hanno sequestrato numerosi orologi falsificati e fatture false.

Busto Arsizio (Varese), 20 marzo 2026 – Un giro clandestino di orologi di lusso, organizzato sfruttando il sistema delle spedizioni internazionali e una base Nato ignara, è finito al centro di un’indagine della Guardia di Finanza avviata nel 2024. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, migliaia di orologi esclusivi – tra cui Rolex, Bulgari, Cartier, Chopard, Iwc e Panerai – venivano spediti da Hong Kong verso la base Nato di Gricignano d’Aversa. La struttura militare, completamente estranea ai fatti, sarebbe stata utilizzata come “ copertura logistica ” per aggirare i controlli doganali. Il meccanismo si basava su false fatture estere e sull’utilizzo del regime di “transito comunitario”, che consente il passaggio delle merci senza il pagamento immediato di dazi e Iva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orologi di lusso e fatture false: scoperto a Malpensa un traffico da oltre 100 milioni di euro

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